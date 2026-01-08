Life.ru выяснил, почему «вечные» диеты не работают

История обычно начинается одинаково: человек садится на диету, быстро теряет несколько килограммов, получает комплименты, а потом вес постепенно возвращается. И дело не в слабой силе воли. Проблема в том, что большинство диет устроены как временный режим с жёсткими запретами, а тело воспринимает это как угрозу и включает защиту.
Юлия Кашапова.
Нутрициолог, диетолог, автор и создатель системы сброса веса «Код стройности».
По её словам, при ограничении калорий тело замедляет обмен энергии, увеличивает чувство голода, а гормональные изменения, стимулирующие аппетит, могут сохраняться до года после снижения веса. Поэтому эффективность диеты определяется не жёсткостью ограничений, а возможностью поддерживать рацион в повседневной жизни без постоянного ощущения запретов.
Кроме того, постоянные циклы «строгий контроль — срыв — вина» перегружают психику и не формируют устойчивых привычек. Исследования показывают, что различия между диетами с разным соотношением белков, жиров и углеводов незначительны, результат зависит от соблюдения выбранного плана.
«Что делать тем, кто худеет всю жизнь? Во-первых, перестать ставить цель похудеть любой ценой и заменить её на цель удерживать результат. Долгосрочное снижение веса в принципе возможно, но требует другой стратегии: постепенный дефицит, питание, которое реально соблюдать месяцами, и система поддержки», — подчеркнула Кашапова.
Причины срывов, по её словам, включают недосып, стресс, хаотичный график, чрезмерные ограничения и недостаток белка с клетчаткой, обеспечивающих чувство сытости. Лишний вес нередко ведёт себя как хроническое состояние, поэтому иногда требуется комплексная работа с врачом и диетологом, включая обследование, корректировку лечения и реалистичное планирование целей.
