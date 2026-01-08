Life.ru выяснил, почему «вечные» диеты не работают

История обычно начинается одинаково: человек садится на диету, быстро теряет несколько килограммов, получает комплименты, а потом вес постепенно возвращается. И дело не в слабой силе воли. Проблема в том, что большинство диет устроены как временный режим с жёсткими запретами, а тело воспринимает это как угрозу и включает защиту.