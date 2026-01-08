В январе на операции по картам ввели налог: чем это обернётся

Несмотря на сопротивление Центробанка РФ, предложение о отмене этой льготы внесло Министерство финансов, и Государственная Дума это решение поддержала, сообщает ИА DEITA.RU.
По мнению директора практики «Организационное развитие» в КСК ГРУПП Михаила Меркулова, банки могут изменить тарифы и повысить стоимость своих услуг на сумму, соответствующую размеру утраченной льготы, пишет портал «Банки.ру».
Эксперт объяснил, что это технически реализуемо, так как право пересмотра тарифов закреплено договорными условиями на предоставление банковских услуг. Специалист также отметил, что все дополнительные затраты по новой схеме лягут на потребителей.
В результате увеличится стоимость обслуживания банковских карт, подорожают подписки на премиум-сервисы, а условия начисления кешбэка за покупки могут измениться. В свою очередь, предприниматели, вероятно, поднимут цены на товары и услуги, чтобы компенсировать рост расходов.
Меркулов считает, что потребителей планируют активнее стимулировать к использованию системы быстрых платежей (СБП), оплате наличными, переводам на карты сотрудников и использованию двух терминалов.
Такой подход, по его мнению, может служить предлогом для повышения активности у покупателей, например, через развитие системы скидок или бонусных программ при оплате безэквайринговыми способами, такими как «отключенный» терминал или безналичные бонусы на карты лояльности.
В Сбербанке сообщили, что рассматривают два ключевых направления, где предполагают корректировку тарифов: это малый и микробизнес, а также сферы, напрямую связанные с физическими лицами.