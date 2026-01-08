Снежинки, тучи и «глухие»: какие новые дорожные знаки увидят водители на Южном Урале в 2026 году

Нововведения должны сделать движение понятнее и безопаснее. В частности, на дорогах появится знак «Влажное, заснеженное покрытие»: он будет действовать только при определенных погодных условиях и предупреждать водителей об опасной дороге. Еще один новый знак — «Глухие». Его установят у пешеходных переходов рядом с учреждениями, которые посещают люди с нарушениями слуха.