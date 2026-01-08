Снежинки, тучи и «глухие»: какие новые дорожные знаки увидят водители на Южном Урале в 2026 году

В Челябинской области с начала 2026 года появятся новые дорожные знаки, предусмотренные обновленным государственным стандартом. Аналогичные изменения затронут дороги по всей России — всего планируется внедрить более 60 новых знаков.
Нововведения должны сделать движение понятнее и безопаснее. В частности, на дорогах появится знак «Влажное, заснеженное покрытие»: он будет действовать только при определенных погодных условиях и предупреждать водителей об опасной дороге. Еще один новый знак — «Глухие». Его установят у пешеходных переходов рядом с учреждениями, которые посещают люди с нарушениями слуха.
Также в 2026 году начнут использовать вертикальный знак «Стоп-линия». Его разместят там, где невозможно нанести разметку на асфальт. Помимо этого, знаки «Парковка» теперь будут показывать способ постановки автомобиля — параллельно тротуару, «елочкой» или под углом.
Таблички «Платная парковка» станут информировать водителей о способах оплаты, а таблички «Направление действия» уточнят, на какую сторону дороги или участок распространяется основной знак. Сами надписи на дорожных знаках приведут к единому стилю для лучшего восприятия информации.
Ненужные или временно неактуальные данные на действующих знаках будут закрывать красной магнитной лентой вместо привычных черных чехлов, передает РИА Новости.