Овечкин забил 915-й гол, но «Вашингтон» без белоруса Протаса проиграл «Далласу»

Гости уверенно вели в счете на протяжении всего матча после того, как Радек Факса, Сэм Стил и Вайятт Джонстон забили по голу в каждом из периодов. И только за две минуты до конца матча Александру Овечкину удалось распечатать ворота соперника — 1:3. Точку в матче поставил гол Роопа Хинтца в пустые ворота хозяев — 1:4.