Овечкин забил 915-й гол, но «Вашингтон» без белоруса Протаса проиграл «Далласу»

В матче чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл одному из лидеров «Даллас Старз» со счетом 1:4.
Гости уверенно вели в счете на протяжении всего матча после того, как Радек Факса, Сэм Стил и Вайятт Джонстон забили по голу в каждом из периодов. И только за две минуты до конца матча Александру Овечкину удалось распечатать ворота соперника — 1:3. Точку в матче поставил гол Роопа Хинтца в пустые ворота хозяев — 1:4.
Овечкин забросил свой 915-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. С учетом плей-офф это его 992-й гол. На данный момент по этому показателю Овечкин уступает Уэйну Гретцки, в активе которого 1016 шайб. А в этом сезоне Овечкин набрал 37 очков (18+19) в 44 матчах. Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас не играл в этом матче из-за травмы.
