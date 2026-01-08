Киркоров в Екатеринбурге, Прилучный в церкви, а Волочкова на Мальдивах: как звезды проводят каникулы

Киркоров устроил настоящее шоу на концерте в Екатеринбурге.
В самые длинные новогодние каникулы отдыхают не только простые россияне, но и звезды шоу-бизнеса. Балерина Анастасия Волочкова в компании танцора Марчела Абаби похвасталась тем, что уже в 28-й раз улетела отдыхать на Мальдивы.
Другие российские звезды показали, как отпраздновали Рождество. Интересным наблюдением стало то, что актеры Павел Прилучный и Агата Дранга (Муцениеце), возможно, отметили этот христианский праздник вместе в одной церкви.
Однако нашлись и те, кто работает в эти праздники. Певец Филипп Киркоров провел концерт в Екатеринбурге, где показал яркий танец. Тем самым исполнитель покорил сердца юных поклонниц. Подробнее о том, как звезды российского шоу-бизнеса проводят январские каникулы — в материале URA.RU.
Филипп Киркоров заворожил публику своими бедрами.
От выступления артиста слушатели остались в восторге.
Филипп Киркоров является одной из тех звезд, кто вместо отдыха в каникулы выбрал работу. Перед началом своего концерта в Екатеринбурге артист обратился к публике с эмоциональным обращением. Киркоров отметил, что столица Урала стала для него одним из первых мест, с которых начинался его творческий путь.
Во время выступления певец представил новый зажигательный танцевальный номер, который произвел впечатление на зрительный зал. 58‑летний исполнитель сумел заинтересовать не только поклонниц своего возраста, но и более молодую аудиторию. Особый отклик у многих присутствовавших девушек вызвало то, насколько уверенно и технично артист двигался на сцене, в том числе выполняя активные движения бедрами.
Волочкова и ее 28-й раз.
На Мальдивах Волочкова оказалась в компании танцора, с которым ей уже некоторое время приписывают роман.
Балерина Анастасия Волочкова похвасталась в соцсетях, что в новогодние каникулы прилетела отдыхать на Мальдивы. По ее словам, она прибыла на остров уже в 28-й раз.
«Ну все. Мы тут! Мальдивская дача. Это мой 28-й визит на Мальдивы за 13 лет, начиная с ракушек», — написала балерина в соцсетях.
Компанию Волочковой составил 26‑летний танцовщик Марчел Абаби. В подписи к совместному снимку балерина охарактеризовала его как «невероятного друга». Впервые артистку заметили в обществе Абаби год назад, когда они также вместе отправились на отдых на Мальдивы. В СМИ им приписывают слухи о романе, однако сам танцор отзывался о Волочковой как о «партнере по сцене».
Сати Казанова стала монахиней.
Экс-участница «Фабрики» стала монахиней.
Певица Сати Казанова прошла церемонию посвящения в монахини. Это случилось 1 января в Германии в одном из индуистских храмов, где экс-участница группы «Фабрика» была с мужем и ребенком. Об этом исполнительница сообщила в соцсетях.
Казанова сообщила, что вошла в число девяти последователей своего духовного наставника, наделенных особыми полномочиями и обязанностями в рамках реализации его духовной миссии. По ее словам, таких людей можно условно назвать «монахами в миру».
«Шок. Радость. Потрясение. Ликование. Страх. Благоговение. Растерянность. Благодарность. Это лишь часть испытанных мной переживаний в тот момент», — написала певица в telegram-канале, приложив к посту фото с церемонии.
Семенович конкурирует с Шаляпиным.
По словам Семенович, она старается отдыхать не хуже Шаляпина.
На период новогодних каникул певица Анна Семенович вместе со своим возлюбленным Денисом отправилась в Таиланд, где пара остановилась в арендованной вилле. В соцсетях артистка призналась, что их отдых не хуже, чем у певца Прохора Шаляпина.
«Как говорит Шаляпин, главное — не уработаться. Мы тут чиллим не хуже Прохора. Пойду поплаваю в своем бассейне», — написала Семенович.
Название виллы оказалось созвучным фамилии Дениса — Шреер. Артистка в шутку заметила, что мужчина якобы «приобрел» себе эту недвижимость. В ответ он заявил, что намерен преподнести ее в подарок своей невесте, и в таком случае, по его словам, логично было бы переименовать виллу в «Шреер-Семенович».
Прилучный и Муцениеце были в одной церкви на Рождество.
У артистов сложились непростые отношения после расставания.
Актеры Павел Прилучный и Агата Дранга (Муцениеце), несмотря на непростые отношения после развода, продолжают посещать один и тот же храм и, судя по всему, могли появляться там одновременно. На это указывает тот факт, что бывшие супруги почти в одно время опубликовали в соцсетях два схожих видеоролика.
На кадрах запечатлены одинаковые интерьерные оформления церкви. В одном из видео видно, как Прилучный вместе со своим младшим сыном Микаэлем, рожденным в браке с Зепюр Брутян, внимательно рассматривают праздничные украшения в храме.
Брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце был расторгнут в 2020 году. С 2024 года артисты вели судебные разбирательства по вопросам алиментов и определения места жительства их общих детей — сына Тимофея и дочери Мии. В результате суд в Москве постановил, что дети будут проживать с матерью.
Отдых Бузовой в Сочи.
Бузова уже несколько дней отдыхает на курорте в Сочи.
Телеведущая и певица Ольга Бузова решила провести рождественскую ночь с размахом. Уже несколько дней артистка находится на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Адлерском районе Сочи и регулярно сообщает подписчикам о подробностях своего отдыха.
Накануне днем 39-летняя звезда каталась на лыжах по склонам курорта, а к вечеру сменила спортивную одежду на элегантный наряд и отправилась в один из самых дорогих местных ресторанов. За праздничным ужином Бузова находилась не в одиночестве, а в компании давних друзей. По словам артистки, подобный формат встреч стал для них хорошей традицией.
«Мои хорошие, с Рождеством Христовым. Пусть Боженька оберегает ваши дома. Здоровья вам, счастья и любви!» — написала Бузова в telegram-канале.