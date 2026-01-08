Киркоров в Екатеринбурге, Прилучный в церкви, а Волочкова на Мальдивах: как звезды проводят каникулы

Компанию Волочковой составил 26‑летний танцовщик Марчел Абаби. В подписи к совместному снимку балерина охарактеризовала его как «невероятного друга». Впервые артистку заметили в обществе Абаби год назад, когда они также вместе отправились на отдых на Мальдивы. В СМИ им приписывают слухи о романе, однако сам танцор отзывался о Волочковой как о «партнере по сцене».