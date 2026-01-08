Ричмонд
В Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, два человека погибли и шестеро ранены

Стрельбу открыли на парковке у часовни во время похорон.

Источник: Комсомольская правда

В американском городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, произошла стрельба. Как минимум два человека погибли, еще несколько получили ранения, сообщает телеканал ABC4.

Согласно предварительной информации, стрельбу открыли на парковке у часовни во время похорон. Все произошло в среду вечером у дома собраний американской религиозной ассоциации «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней» (обиходное название — мормоны, — Прим. ред.).

Известно, что американская полиция пока не задержала подозреваемого.

На данный момент известно о двух погибших, еще шесть человек получили ранения. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии.