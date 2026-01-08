Велогонщики Узбекистана стартовали с золота на первом турнире года

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Велогонщики Узбекистана начали первый турнир года с золотой медали, сообщает пресс-служба НОК.
В турнире, который проводится в Малайзии в два этапа, участвуют шесть спортсменов республики под руководством новых тренеров — Йоханна Донбуша (Германия) и Ольги Забелинской.
«В эти дни в городе Нилай Малайзии проходит соревнование по велотреку “ASEAN TRACK SERIES”. В первый день турнира член сборной Узбекистана Сергей Ростовцев завоевал золотую медаль», — говорится в сообщении.
Узбекистанец добился этого успеха в дисциплине омниум, добавили в пресс-службе.