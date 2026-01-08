МЧС сказало, где надо быть белорусам во время снежного циклона 8 и 9 января

В ведомстве отметили, что в случаях, когда непогода застала вне дома следует максимально быстро укрыться в ближайшем здании. Находясь на улице, двигаться медленно и осторожно вдоль домов, избегая деревьев, рекламных щитов и линий электропередач. Чтобы не случилось обморожения лицо нужно прикрыть шарфом или капюшоном.