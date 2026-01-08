Ричмонд
МЧС сказало, где надо быть белорусам во время снежного циклона 8 и 9 января

МЧС вынесло предупреждение для белорусов из-за снежного циклона 8 — 9 января.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сказали, где надо находиться белорусам в непогоду.

Ранее «Комсомолка» рассказала, как Беларусь готовится к циклону Фрэнсис 8 января, который может соперничать с Хавьером: где запаслись генераторами, откроют пункты обогрева на трассах, вводят план «Погода. Снежные заносы».

В Белгидромете предупредили, что 8 — 9 января во многих районах страны погодные условия будут сложными из-за сильных снегопадов, метелей и ветра с порывами до 24 метров в секунду.

В МЧС подчеркнули, что в непогоду главное минимизировать передвижения и оставаться в безопасном месте.

— По возможности воздержитесь от поездок и выхода на улицу, — рекомендовали в МЧС белорусам.

В ведомстве отметили, что в случаях, когда непогода застала вне дома следует максимально быстро укрыться в ближайшем здании. Находясь на улице, двигаться медленно и осторожно вдоль домов, избегая деревьев, рекламных щитов и линий электропередач. Чтобы не случилось обморожения лицо нужно прикрыть шарфом или капюшоном.

Из-за шквалистого ветра возможно повреждение домов, поэтому окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия должны быть плотно закрыты. А с балконов и подоконников нужно убрать все, что могут унести порывы ветра.

Авто должно быть оставлено в гараже или припарковано вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Если же непогода застала в дороге, следует остановиться, включить аварийную сигнализацию и оставаться в машине.

— При чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101 или 112, — напомнили в МЧС.

Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что просил у Бога снег и мороз.

Еще мы писали, что утром 7 января Лукашенко поинтересовался у губернатора Гомельской области Ивана Крупко, готовы ли они к удару стихии и нужна ли помощь.

Подробнее о погоде на неделе с 5 по 11 января еще ранее рассказал синоптик Дмитрий Рябов, предупредив о морозах ниже климатической нормы в Беларуси.

