Психолог Степанова раскрыла, каких женщин охотно берут в жены

Блогер заявила, что большинство мужчин не рассматривают роковых красавиц, разбивших множество сердец, как потенциальных жен. Она считает, что подобные женщины в принципе не подходят для семейной жизни, поскольку, по ее словам, в их характере присутствует социопатическая составляющая, склонная к патологической лжи.