В Уфе за минувшие сутки задержали девять пьяных водителей

За последние сутки в башкирской столице произошло 26 дорожных происшествий. К счастью, обошлось без пострадавших. По информации уфимской Госавтоинспекции, всего инспекторы пресекли 323 нарушения.
В праздничные дни сотрудники дорожной полиции несут службу в усиленном режиме. Чаще всего водители пренебрегали ремнями безопасности — таких случаев в Уфе было зафиксировано 45. Также 24 раза автомобилисты не уступили дорогу пешеходам, а 16 водителей нарушили правила перевозки детей.
К ответственности были привлечены и 37 пешеходов. 9 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Двое из них отказались от медицинского освидетельствования.
