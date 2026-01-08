Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе за минувшие сутки задержали девять пьяных водителей

Девять пьяных водителей задержаны в Уфе за последние сутки.

Источник: Комсомольская правда

За последние сутки в башкирской столице произошло 26 дорожных происшествий. К счастью, обошлось без пострадавших. По информации уфимской Госавтоинспекции, всего инспекторы пресекли 323 нарушения.

В праздничные дни сотрудники дорожной полиции несут службу в усиленном режиме. Чаще всего водители пренебрегали ремнями безопасности — таких случаев в Уфе было зафиксировано 45. Также 24 раза автомобилисты не уступили дорогу пешеходам, а 16 водителей нарушили правила перевозки детей.

К ответственности были привлечены и 37 пешеходов. 9 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. Двое из них отказались от медицинского освидетельствования.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.