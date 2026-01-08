Один из древнейших праздников отмечают православные 8 января

Он называется «собором», потому что древние христиане имели обычай в этот день собираться в храмах для прославления Богоматери.
«В этот день верующие также молитвенно почитают память святых, чьи жизни тесно переплетаются с событиями Рождества: праведного Иосифа Обручника, заботливого опекуна Богомладенца Иисуса; царя Давида, прародителя Иисуса Христа по плоти, чье царствование предсказывало пришествие Мессии; и Иакова, брата Господня, сына Иосифа от первого брака, который также являлся важным участником жизни и служения Христа», — рассказали в Челябинской епархии.
Установление этого празднования относится к древним временам Христианской Церкви. Уже в 402 году один из ранних Отцов Церкви — Епифаний Кипрский, а также святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин в своих поучениях на праздник Рождества Христова соединяли хвалу Иисусу Христу с восхвалением родившей его Богородицы. Официально же празднование собора Пресвятой Богородицы было установлено на шестом Вселенском соборе в 691 году.
Собор Пресвятой Богородицы связан с праздником из славянского народного календаря. Дело в том, что 8 января славяне отмечали Бабьи каши — праздник повитух, то есть женщин, которые принимают роды. В этот день было принято благодарить и угощать повивальных бабок, поскольку те не брали деньги за свою работу. Семьи пекли пироги или готовили кутью, а также другие блюда, и несли гостинец повитухам.
В честь праздника православные стараются приготовить на праздничный стол самые любимые блюда, используя продукты животного происхождения.
Воспрещалось заниматься тяжелым физическим трудом, а также рукодельничать и заниматься уборкой. Принято молиться о здоровье своих детей и поздравлять врачей, которые помогли младенцам появиться на свет. Благодарность может быть как материальная, так и молитвенная. По народным поверьям, в дом, где есть новорожденный, нельзя пускать путников и приглашать гостей, чтобы избежать сглаза.
Кроме того, нельзя ругаться с близкими, допускать плохие поступки и мысли, а также отказывать в помощи нуждающимся.