Один из древнейших праздников отмечают православные 8 января

Собор Пресвятой Богородицы связан с праздником из славянского народного календаря. Дело в том, что 8 января славяне отмечали Бабьи каши — праздник повитух, то есть женщин, которые принимают роды. В этот день было принято благодарить и угощать повивальных бабок, поскольку те не брали деньги за свою работу. Семьи пекли пироги или готовили кутью, а также другие блюда, и несли гостинец повитухам.