Белоруска Соболенко обыграла Кырстю и вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

В третьем круге турнира в Брисбене первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко 8 января победила 41-ю ракетку из Румынии Сорану Кырстю со счетом 6:3, 6:3.
Арина в первом сете сразу сделала брейк, но тут же отдала свою подачу. Однако, это был первый и последний раз за матч, когда Соболенко позволила сопернице сделать брейк. Белоруска поймала свой темп и уверенно завершила матч в двух сетах.
Соболенка выиграла чуть менее 80% очков на своей первой подаче и завершила матч с 31 виннером при лишь 15 невынужденных ошибках. Она реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов, но столкнулась только с двумя брейк-пойнтами на своей подаче.
Арина вышла в четвертьфинал, где встретится с победителем матча Мэдисон Киз — Диана Шнайдер.
