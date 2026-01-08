Ричмонд
«Зарезервировано для граждан Таиланда»: Раскрыта причина задержания россиянина в Пхукете

В Таиланде задержан россиянин за нелегальную работу гидом.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские Таиланда задержали 33-летнего гражданина России на острове Пхукет за работу нелегальным гидом. Об этом сообщает центральное бюро расследований.

Отмечается, что в момент задержания мужчина готовил к отправке на морскую прогулку группу туристов.

«У подозреваемого не было разрешения на работу, он работал гидом, занимаясь профессией, зарезервированной для граждан Таиланда», — объяснили правоохранительные органы Таиланда.

Сейчас россиянин находится в полицейском участке. Его ждет судебное разбирательство.

По законам Таиланда, подобные нарушения караются штрафом или депортацией. Некоторые профессии зарезервированы в стране только для своих граждан. Экскурсоводы входят в этот список.

Ранее в аэропорту Пхукета задержали 36-летнего россиянина, подозреваемого в киберпреступлениях и мошенничестве. Мужчину арестовали в терминале международных прилетов сразу после прибытия.

Кроме того, на Пхукете в ноябре 2025 года арестовали хакера из России, якобы атаковавшего системы безопасности в Европе и США. РФ объявила его в международный розыск. Россиянина задержали на Пхукете по запросу США.