Умер рекордсмен НХЛ голкипер Гленн Холл

После завершения выступлений Холл перешел к тренерской работе: в 1989 году он входил в тренерский штаб «Калгари» и работал с вратарями, а по итогам того сезона команда выиграла Кубок Стэнли. В 1975 году Холла включили в Зал хоккейной славы, а игровой номер, под которым он выступал за «Чикаго», навсегда вывели из обращения клуба.