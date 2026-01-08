Ричмонд
Умер рекордсмен НХЛ голкипер Гленн Холл

Рекордсмен Национальной хоккейной лиги среди вратарей по количеству проведенных подряд матчей канадец Гленн Холл скончался на 95-м году жизни. Об этом в четверг, 8 января, сообщила пресс-служба НХЛ.

— Гленн Холл был воплощением того, к чему стремятся все хоккейные вратари. Получивший меткое прозвище «Мистер голкипер», он был крепким, надежным и невероятно талантливым вратарем, — написали на странице лиги в соцсети Х.

На протяжении игровой карьеры Холл защищал ворота клубов НХЛ «Детройт», «Чикаго» и «Сент-Луис». В составе «Чикаго» он стал обладателем Кубка Стэнли в 1961 году, а также трижды удостаивался «Везина Трофи», вручаемого лучшему вратарю регулярного чемпионата лиги.

Гленн Холл — единственный голкипер в истории НХЛ, который провел более 500 матчей подряд — 502 встречи в регулярных сезонах и 552 с учетом плей-офф. В 1968 году его признали самым ценным игроком плей-офф. Он получил «Конн Смайт Трофи» в качестве вратаря «Сент-Луиса», и в общей сложности 13 раз принимал участие в Матчах звезд НХЛ.

После завершения выступлений Холл перешел к тренерской работе: в 1989 году он входил в тренерский штаб «Калгари» и работал с вратарями, а по итогам того сезона команда выиграла Кубок Стэнли. В 1975 году Холла включили в Зал хоккейной славы, а игровой номер, под которым он выступал за «Чикаго», навсегда вывели из обращения клуба.