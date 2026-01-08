Многие остались без интернета, но в телевизоре и кино — надоевшие советские фильмы

Но не один плохой интернет подарил нам чувство эпохи: телевизор тоже в этом году окунул нас в детство, во времена до «Старых песен о главном» и нового формата голубых огоньков. «Старых песен…» не делают, снова у нас концерты в стиле рождественских встреч одной такой певицы про Арлекина. Помните, как было? Выходили по очереди, чинно пели, потом шла коллективная песня. Вроде бы, про «замыкая круг». Песни — те же. За исключением нескольких хитов, завирусившихся в TikTok и попавших в мировые тренды, у нас гвозди программы на всех огоньках — песни 1990-х. Ну и Надежда Кадышева. Которая в 2000-х и 2010-х, если я верно помню, «огоньки» не посещала. И даже на разных «Песнях года» не было ее «Золотого кольца». Я бы сказала, что выступление Кадышевой на центральных новогодних сценах окунуло меня во времена, когда мы слушали по телевизору Екатерину Шаврину: тот же, как сказали бы детишки, вайб.