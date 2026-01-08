Ричмонд
WSJ: Белый дом готовит стратегию контроля над венесуэльской нефтью

Американский лидер Дональд Трамп и его советники разрабатывают комплекс мер для долгосрочного контроля над венесуэльской нефтью, чтобы опустить цены на нефть до 50$ за баррель. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

По данным издания, план включает управление ключевыми активами государственной компании Petróleos de Venezuela SA, или PdVSA, а также регулирование объёмов её добычи и реализации. В случае успешного осуществления программы США смогут оказывать существенное влияние на нефтяные запасы региона, укрепив свои позиции на рынке энергоносителей.

Ранее правительство Соединённых Штатов приступило к реализации венесуэльской сырой нефти на мировом рынке. Отмечается, что продажа сырья ведётся «в интересах Соединённых Штатов, Венесуэлы и союзников». Для организации торгов привлекли ведущие мировые товарные компании и банки, которые обеспечивают финансовую поддержку сделок. На первом этапе планируется реализовать от 30 до 50 миллионов баррелей.

Всё самое важное о деньгах, ценах и достижениях — в разделе «Экономика» на Life.ru.

