WSJ: Белый дом готовит стратегию контроля над венесуэльской нефтью

По данным издания, план включает управление ключевыми активами государственной компании Petróleos de Venezuela SA, или PdVSA, а также регулирование объёмов её добычи и реализации. В случае успешного осуществления программы США смогут оказывать существенное влияние на нефтяные запасы региона, укрепив свои позиции на рынке энергоносителей.
Ранее правительство Соединённых Штатов приступило к реализации венесуэльской сырой нефти на мировом рынке. Отмечается, что продажа сырья ведётся «в интересах Соединённых Штатов, Венесуэлы и союзников». Для организации торгов привлекли ведущие мировые товарные компании и банки, которые обеспечивают финансовую поддержку сделок. На первом этапе планируется реализовать от 30 до 50 миллионов баррелей.
Всё самое важное о деньгах, ценах и достижениях — в разделе «Экономика» на Life.ru.