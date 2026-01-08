Жителям ХМАО объяснили, как дозвониться до медиков в связи со сбоем вызова скорой помощи

В ХМАО вызвать скорую помощь можно по стационарным номерам.
Депздрав Югры рассказал, как вызвать врача, если не работает номер 103. Ранее сообщалось, что в регионе наблюдается сбой в работе номеров экстренных служб 112, 101, 102, 103 с мобильных телефонов.
«В настоящее время зафиксирован технический сбой в работе номеров экстренных служб, в том числе номера 103 для вызова скорой медицинской помощи с мобильных телефонов. Специалисты уже работают над устранением проблемы», — сообщает региональный депздрав.
Вызвать бригады скорой медицинской помощи можно по номерам:
Ханты-Мансийская медицинская зона — 8 (3467) 33−44−82, +7−922−250−03−95Сургутская медицинская зона — 8 (3462) 21−77−30, 21−77−31, 21−77−32, 21−77−33, 21−77−34Нижневартовская медицинская зона — 8 (3466) 48−01−48Нефтеюганская медицинская зона — 8 (3463) 20−92−03Няганская медицинская зона — 8 (34672) 2−66−03, доб. 200.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте и других городах ХМАО наблюдаются сбои при вызове экстренных служб 112, 101, 102 и 103. С проблемой могут столкнуться абоненты части мобильных операторов.