Грядет важное изменение в работе маркетплейсов, которое затронет всех покупателей

Маркетплейсы вскоре будут в поисковиках первоочередно предлагать именно отечественные товары.
Маркетплейсы в России в рамках законопроекта о «российской полке» будут обязаны в поисковой выдаче в первую очередь рекомендовать покупателям отечественные товары. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
«Поскольку на маркетплейсах “полка” не ограничена, то для них правительством РФ смогут быть установлены специальные требования по размещению карточек товаров. Например, при запросе покупателем информации о товаре без конкретного бренда, маркетплейс должен будет обеспечить первоочередную рекомендацию предложения российского товара», — сказал Алиханов в разговоре с ТАСС. Он уточнил, что соответствующие нормы внесут в текст законопроекта, который сейчас готовят к рассмотрению.
Особые правила затронут и случаи, когда покупатель изначально выбирает продукцию иностранной марки. В такой ситуации, пояснил он, маркетплейс будет обязан одновременно показать аналогичный товар российского производства и предложить его как альтернативу. По замыслу ведомства, это позволит повысить видимость отечественных брендов.
На днях глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также предлагала включить приложения маркетплейсов в «белый список» ресурсов, доступных при ограничении мобильного интернета, передает телеканал «Царьград». Она подчеркнула, что в настоящее время люди активно пользуются онлайн-магазинами и нужно сохранять интерес россиян к ним. В 2025 году также началась так называемая «скидочная война» между маркетплейсами и банками. Последние хотят ограничить скидки, которые предоставляют онлайн-магазины при оформлении внутренних карт.