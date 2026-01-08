Грядет важное изменение в работе маркетплейсов, которое затронет всех покупателей

«Поскольку на маркетплейсах “полка” не ограничена, то для них правительством РФ смогут быть установлены специальные требования по размещению карточек товаров. Например, при запросе покупателем информации о товаре без конкретного бренда, маркетплейс должен будет обеспечить первоочередную рекомендацию предложения российского товара», — сказал Алиханов в разговоре с ТАСС. Он уточнил, что соответствующие нормы внесут в текст законопроекта, который сейчас готовят к рассмотрению.