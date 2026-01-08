Новые льготные кредиты под 6 — 7% годовых запустили в Беларуси

Новые льготные кредиты стали доступны для белорусов. Подробнее об этом рассказали в Министерстве экономики.
Речь идет о новых кредитных продуктах для бизнеса, запущенных белорусскими банками, Банком развития и Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей. Представлено три новых льготных для бизнеса: «Сильные регионы», «Туристический потенциал» и «Технологическая самодостаточность», ставка по которым будет составлять от 6% до 7% годовых в течение первых семи лет. При этом планируется направлять до 200 миллионов рублей сроком до 15 лет.
Получить льготный кредит, например, на программу «Туристический потенциал» можно будет в целях строительства и модернизации за пределами Минска санаторно-курортных и оздоровительных центров, гостиниц и иных объектов. Еще средства будут направляться в целях создания и развития кемпингов, глэмпингов и иных современных коллективных мест для размещения туристов.
В Минэкономики добавили, что подобного рода кредитование возможно и под проекты сервисов по временному проживанию и питанию, здравоохранению и соцуслугам. Можно отнести сюда же проекты по творчеству, спорту, развлечению и отдыху. На реализацию инвестпроекта планируют направить до 100 миллионов рублей на срок до 15 лет. Первые семь лет ставка будет составлять до 6% годовых, затем она будет равна ставке рефинансирования плюс 3%.
В кредитный продукт «Сильные регионы» включены производственные инициативы в областных центрах и прилегающих районах (кроме Минска). Проекты под кредит должны предусматривать создание или модернизацию мощностей в обрабатывающей промышленности, здравоохранении и сфере соцуслуг. Выделяют на реализацию до 30 миллионов рублей на срок до 10 лет под ставку до 7% годовых или до 6,5% в аграрных районах.
В третью кредитную программу «Технологическая самодостаточность» включили такие направления, как производство высокотехнологичной импортозамещающей продукции (увеличение локализации), в том числе мебельное производство, изготовление продукции из льна с переработкой белорусского сырья. На такие проекты планируют выделить до 100 миллионов рублей сроком на 15 лет под ставку 7% в первые семь лет.
Еще в Минэкономике рассказали, что будут профинансированы и иные перспективные промышленные направления. Например, это могут быть проекты по запуску или внедрению в производство промышленных роботов, беспилотников, продукции на основе биотехнологий. Под БПЛА и производство роботов предусмотрели в кредитной программе выделение до 100 миллионов рублей, на инициативы в сфере биотехнологий — до 200 миллионов рублей. Кредитные средства будут выдаваться на 15 лет под ставку 6% в первые семь лет.
Ранее МАРТ было раскрыто, на что белорусы берут половину льготных кредитов «На родныя тавары».
И ранее Совмин Беларуси расширил список товаров в кредит под 4%.
Тем временем Нацбанк увеличил курс евро и курс доллара на 8 января после Рождества.