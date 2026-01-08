Новые льготные кредиты под 6 — 7% годовых запустили в Беларуси

Еще в Минэкономике рассказали, что будут профинансированы и иные перспективные промышленные направления. Например, это могут быть проекты по запуску или внедрению в производство промышленных роботов, беспилотников, продукции на основе биотехнологий. Под БПЛА и производство роботов предусмотрели в кредитной программе выделение до 100 миллионов рублей, на инициативы в сфере биотехнологий — до 200 миллионов рублей. Кредитные средства будут выдаваться на 15 лет под ставку 6% в первые семь лет.