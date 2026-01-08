WSJ: США разрабатывают план по долгосрочному контролю над нефтью Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп и его администрация намерены установить контроль над венесуэльской нефтью, чтобы снизить на нее цену. Об этом сообщил Wall Street Journal.
«Трамп и его советники планируют масштабную инициативу по доминированию над нефтяной промышленностью Венесуэлы на годы вперед», — говорится в публикации.
Утверждается, что Трамп сообщил своим советникам, что его усилия якобы помогут снизить цены на нефть до желаемого уровня в 50 долларов за баррель.
По информации источника, план предусматривает установление контроля над добычей и реализации нефти PDVSA. А в случае успеха этот план фактически сможет дать США контроль над большей частью нефтяных запасов в Западном полушарии, как утверждается в материале.
При этом отмечается, что добыча нефти перестанет быть прибыльной для многих компаний в случае падении ее цены ниже 50 долларов.
Ранее KP.RU писал, что Вашингтон намерен контролировать денежные потоки в Венесуэле. При этом Штаты якобы «не планируют воровать нефть у Каракаса».