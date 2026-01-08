Ричмонд
WSJ: США разрабатывают план по долгосрочному контролю над нефтью Венесуэлы

Администрация Трампа планирует сбить цены на нефть до 50 долларов за баррель.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп и его администрация намерены установить контроль над венесуэльской нефтью, чтобы снизить на нее цену. Об этом сообщил Wall Street Journal.

«Трамп и его советники планируют масштабную инициативу по доминированию над нефтяной промышленностью Венесуэлы на годы вперед», — говорится в публикации.

Утверждается, что Трамп сообщил своим советникам, что его усилия якобы помогут снизить цены на нефть до желаемого уровня в 50 долларов за баррель.

По информации источника, план предусматривает установление контроля над добычей и реализации нефти PDVSA. А в случае успеха этот план фактически сможет дать США контроль над большей частью нефтяных запасов в Западном полушарии, как утверждается в материале.

При этом отмечается, что добыча нефти перестанет быть прибыльной для многих компаний в случае падении ее цены ниже 50 долларов.

Ранее KP.RU писал, что Вашингтон намерен контролировать денежные потоки в Венесуэле. При этом Штаты якобы «не планируют воровать нефть у Каракаса».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше