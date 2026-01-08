Ричмонд
Специалисты рассказали, что делать при отравлении в ресторане

Нужно обратиться к врачу для получения медицинского заключения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

После длительных застолий и новогодних корпоративов важно помнить о том, что делать в случае отравления в ресторане. Как сообщает Байкал24 со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, необходимо обратиться к врачу для получения медицинского заключения.

— Это нужно для того, чтобы собрать подтверждающие факты. В данной ситуации важно доказать, что именно в ресторане был нанесен ущерб здоровью, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Также нужно сохранить чек, чтобы найти нескольких свидетелей, которые смогут подтвердить ваши доводы. Его копию и медзаключение нужно приложить в претензию на имя администрации заведения. В ней можно указать требование о возврате стоимости ужина, компенсации лечения и, при длительном больничном, возмещения утраченного заработка.