Специалисты рассказали, что делать при отравлении в ресторане

После длительных застолий и новогодних корпоративов важно помнить о том, что делать в случае отравления в ресторане. Как сообщает Байкал24 со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Иркутской области, необходимо обратиться к врачу для получения медицинского заключения.
— Это нужно для того, чтобы собрать подтверждающие факты. В данной ситуации важно доказать, что именно в ресторане был нанесен ущерб здоровью, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Также нужно сохранить чек, чтобы найти нескольких свидетелей, которые смогут подтвердить ваши доводы. Его копию и медзаключение нужно приложить в претензию на имя администрации заведения. В ней можно указать требование о возврате стоимости ужина, компенсации лечения и, при длительном больничном, возмещения утраченного заработка.