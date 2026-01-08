Специалисты рассказали, что делать при отравлении в ресторане

Также нужно сохранить чек, чтобы найти нескольких свидетелей, которые смогут подтвердить ваши доводы. Его копию и медзаключение нужно приложить в претензию на имя администрации заведения. В ней можно указать требование о возврате стоимости ужина, компенсации лечения и, при длительном больничном, возмещения утраченного заработка.