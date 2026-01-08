В Хабаровске прошла благотворительная акция «Рождественский пряник»

В Хабаровске региональное отделение «Союза женщин России» совместно с Хабаровской епархией провело ежегодную акцию по сбору домашней выпечки и сладостей для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в информационном отделе епархии.
Во вторник, 6 января 2026 года, волонтёры принимали праздничные подарки в нижнем храме Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери. Сбор продолжался до 15:00. Горожане приносили домашние пряники, пироги, печенье и другие лакомства, приготовленные своими руками.
Все собранные наборы будут распределены и доставлены адресатам. Праздничные подарки получат подопечные домов-интернатов для престарелых и инвалидов, а также люди, проживающие в приютах для бездомных. Организаторы отмечают, что даже скромный сладкий гостинец способен подарить тепло и ощущение заботы в светлый праздник Рождества.
Акция «Рождественский пряник» традиционно объединяет неравнодушных жителей города и помогает напомнить, что в праздничные дни никто не должен оставаться один.