Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске прошла благотворительная акция «Рождественский пряник»

Все собранные наборы домашней выпечки будут распределены и доставлены адресатам.

Источник: Freepik

В Хабаровске региональное отделение «Союза женщин России» совместно с Хабаровской епархией провело ежегодную акцию по сбору домашней выпечки и сладостей для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в информационном отделе епархии.

Во вторник, 6 января 2026 года, волонтёры принимали праздничные подарки в нижнем храме Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери. Сбор продолжался до 15:00. Горожане приносили домашние пряники, пироги, печенье и другие лакомства, приготовленные своими руками.

Все собранные наборы будут распределены и доставлены адресатам. Праздничные подарки получат подопечные домов-интернатов для престарелых и инвалидов, а также люди, проживающие в приютах для бездомных. Организаторы отмечают, что даже скромный сладкий гостинец способен подарить тепло и ощущение заботы в светлый праздник Рождества.

Акция «Рождественский пряник» традиционно объединяет неравнодушных жителей города и помогает напомнить, что в праздничные дни никто не должен оставаться один.