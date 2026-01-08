В Хабаровске прошла благотворительная акция «Рождественский пряник»

Все собранные наборы будут распределены и доставлены адресатам. Праздничные подарки получат подопечные домов-интернатов для престарелых и инвалидов, а также люди, проживающие в приютах для бездомных. Организаторы отмечают, что даже скромный сладкий гостинец способен подарить тепло и ощущение заботы в светлый праздник Рождества.