В Хабаровском крае колонна машин с 12 людьми застряла в снегу

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает водителям, что в зимний период на лесных дорогах и просеках нужно быть особенно осторожными: глубокий снег, отсутствие связи и сложный рельеф могут превратить обычную поездку в опасное приключение. Перед выездом в такие места рекомендуется сообщать близким маршрут и время возвращения, а также брать с собой тёплые вещи, лопату, цепи и средства связи.