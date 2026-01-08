В Хабаровском крае колонна машин с 12 людьми застряла в снегу

Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.
В 25 километрах от Комсомольска-на-Амуре в направлении посёлка Солнечный колонна из шести автомобилей съехала с дороги на лесную просеку и намертво увязла в глубоком снегу. В машинах оказались 12 взрослых человек. На помощь оперативно выехали две группы спасателей — из Комсомольска-на-Амуре и из самого посёлка Солнечный.
Преодолев километры заснеженного бездорожья, спасатели эвакуировали всех на снегоходах. К семи часам утра людей благополучно доставили обратно к трассе, где их ждали друзья. Никто не пострадал, медицинская помощь не потребовалась.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает водителям, что в зимний период на лесных дорогах и просеках нужно быть особенно осторожными: глубокий снег, отсутствие связи и сложный рельеф могут превратить обычную поездку в опасное приключение. Перед выездом в такие места рекомендуется сообщать близким маршрут и время возвращения, а также брать с собой тёплые вещи, лопату, цепи и средства связи.