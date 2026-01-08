Ричмонд
Директор ЗАЭС: при полном блэкауте на станции возможно расплавление топлива

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 8 января. /ТАСС/. Полное отсутствие энергоснабжения Запорожской АЭС в результате атак ВСУ — как внешнего, так и внутреннего — чревато расплавлением ядерного топлива и выбросом радиации во внешнюю среду. Однако, ЗАЭС находится в более безопасном положении, чем АЭС «Фукусима-1», где произошла подобная катастрофа, благодаря охлажденным уже три года энергоблокам, заявил в интервью ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.

Источник: РИА "Новости"

Осенью 2025 года ЗАЭС находилась беспрецедентный в истории атомных станций 30-дневный срок без внешнего энергоснабжения из-за повреждения обеих питающих ее ЛЭП огневым воздействием ВСУ. Весь этот период станцию обеспечивали электричеством 20 ее штатных дизель-генераторов. Ранее Черничук сообщил ТАСС, что на ЗАЭС есть еще и другие, аварийные генераторы на случай выхода из строя основных. Однако, теоретически существует вероятность и их отключения в случае ударов ВСУ.

«Но если все, что есть ломать, ломать, ломать, можно доломать до того, что топливо расплавится. И произойдет загрязнение какой-то территории, выброс радиоактивных веществ», — сказал Черничук.

Он пояснил, что подобная ситуация произошла на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году из-за сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Было потеряно внешнее электроснабжение, вышли из строя все дизель-генераторы. Затем было повреждено топливо в реакторах атомной станции, и произошло загрязнение большой территории.

«Но наше преимущество перед японцами, если можно так сказать, в том, что больше трех лет наши энергоблоки находятся в состоянии “холодного останова”. У нас не выделяется такого большого количества тепла. Поэтому если бы у нас при потере электроснабжения вышли из строя все 20 дизельных генераторов, то просто был бы немного более длительный временной интервал, пока топливо разогрелось бы до температур, когда возможно его повреждение», — пояснил собеседник агентства.

Таким образом, ЗАЭС не требуется «такого большого количества теплоносителя, чтобы охлаждать, снимать большие температуры на горячих реакторах», добавил Черничук.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше