Директор ЗАЭС: при полном блэкауте на станции возможно расплавление топлива

«Но наше преимущество перед японцами, если можно так сказать, в том, что больше трех лет наши энергоблоки находятся в состоянии “холодного останова”. У нас не выделяется такого большого количества тепла. Поэтому если бы у нас при потере электроснабжения вышли из строя все 20 дизельных генераторов, то просто был бы немного более длительный временной интервал, пока топливо разогрелось бы до температур, когда возможно его повреждение», — пояснил собеседник агентства.