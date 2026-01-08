Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вашингтон» поместил белоруса Протаса в список травмированных

Белорус Алексей Протас пропустил третий матч «Вашингтона» в НХЛ из-за травмы.

Источник: Комсомольская правда

Один из ведущих хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз» белорус Алексей Протас пропустил уже третий матч чемпионата НХЛ из-за травмы.

Протас получил повреждение нижней части тела 1 января в игре против «Оттавы», но все-таки доиграл матч. Однако травма оказалась более серьезной, чем казалось сначала. Алексей не вышел на игры против «Чикаго», «Анахайма» и «Далласа».

В этом сезоне Алексей Протас сыграл 41 матч, в котором набрал 31 (16+15) очко.

Ранее мы писали, что Овечкин забил 915-й гол, но «Вашингтон» без белоруса Протаса проиграл «Далласу».