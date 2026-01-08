«Вашингтон» поместил белоруса Протаса в список травмированных

Один из ведущих хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз» белорус Алексей Протас пропустил уже третий матч чемпионата НХЛ из-за травмы.
Протас получил повреждение нижней части тела 1 января в игре против «Оттавы», но все-таки доиграл матч. Однако травма оказалась более серьезной, чем казалось сначала. Алексей не вышел на игры против «Чикаго», «Анахайма» и «Далласа».
В этом сезоне Алексей Протас сыграл 41 матч, в котором набрал 31 (16+15) очко.
Ранее мы писали, что Овечкин забил 915-й гол, но «Вашингтон» без белоруса Протаса проиграл «Далласу».