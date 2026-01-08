Сергей Шелест: «На мосту им. 60-летия ВЛКСМ перезапустили схему движения»

Сегодня, 8 января, с 7 часов утра на мосту имени 60-летия ВЛКСМ организована новая схема движения. Как и планировалось ранее, для движения транспорта теперь будет открыта левая часть моста.
Как сообщил директор департамента транспорта Вадим Кормилец, работа по организации новой схемы движения началась со вчерашнего вечера.
«С 22:00 движение транспорта на подъездах к мосту со стороны телецентра и улицы Лукашевича было полностью перекрыто. До 7 утра дорожники выполнили переукладку движения транспорта с правой стороны на левую. Отмечу, что, как и ранее, режим дорожного движения будет осуществляться по трем полосам, просто будет использоваться другая половина моста», — рассказал Вадим Кормилец.
Как сообщил первый заместитель директора подрядной организации, ООО «СтройТраст», Игорь Шестаков, для того, чтобы уже сегодня утром восстановить движение транспорта по новой схеме, за ночь рабочие переустановили несколько сотен элементов организации дорожного движения:
«Смонтированы опоры для светофоров и необходимые дорожные знаки, по-новому установлены железобетонные блоки и делиниаторы, налажена работа реверсивных светофоров», — рассказал он.
Как отметил мэр города Сергей Шелест, левая часть моста, по которой сегодня открыто движение, уже отремонтирована.
«Смонтированная система наружного освещения уже функционирует. Дорожники подготовили проезжую часть. Заблаговременно, в теплое время года, уложили новое асфальтобетонное покрытие. Сейчас его дополнительно очистили от снега и наледи и обработали противогололедными материалами. А подрядчик без раскачки приступил к ремонту второй половины моста», — сообщил глава города.
Также Сергей Шелест напомнил, что реверсивный принцип организации движения будет сохранен. Не поменяется пока и время «работы» центральной полосы в сторону правого или левого берега.
А вот движение пешеходов по мосту пока будет полностью ограничено —здесь проходят масштабные работы по обустройству ливневой канализации.
Напомним, капитальный ремонт моста им. 60-летия ВЛКСМ проходит по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Срок окончания ремонта — октябрь 2026 года. Работы ведутся в строгом соответствии с графиком. Ежедневно, без выходных и праздников, на объекте трудится более ста человек.