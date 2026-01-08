Сергей Шелест: «На мосту им. 60-летия ВЛКСМ перезапустили схему движения»

«С 22:00 движение транспорта на подъездах к мосту со стороны телецентра и улицы Лукашевича было полностью перекрыто. До 7 утра дорожники выполнили переукладку движения транспорта с правой стороны на левую. Отмечу, что, как и ранее, режим дорожного движения будет осуществляться по трем полосам, просто будет использоваться другая половина моста», — рассказал Вадим Кормилец.