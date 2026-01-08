Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Пермский край обрушился циклон «Бриджит»

8−9 января Пермский край окажется во власти юго-западного циклона циклона «Бриджит». Несмотря на то, что метеорологи характеризуют его как слабый, особенности температурного режима приведут к интенсивному снегопаду.

Снег будет идти два дня.

8−9 января Пермский край окажется во власти юго-западного циклона циклона «Бриджит». Несмотря на то, что метеорологи характеризуют его как слабый, особенности температурного режима приведут к интенсивному снегопаду.

«Первый циклон, который получил имя Бриджит, достаточно слабый. Но из-за больших температурных контрастов и поступления теплого влажного воздуха в теплом секторе несет значительные осадки», — отмечают в ГИС-центре ПГНИУ.

В течение дня 8 января больше всего снега выпадет на западе края — до 12−14 мм осадков, в районе Перми — 8−10 мм. Это означает прирост снежного покрова на 8−10 см. А к вечеру 9 января количество осадков увеличится до 20 мм, при этом больше всего снега будет в районе Кудымкара и Губахи.

Температура воздуха составит по югу края до −2…-4 градусов (как и в Перми), по северу и востоку — до −8…-12. Но 9 января на севере региона резко похолодает из-за холодного арктического фронта — до −20…-25 градусов.

На смену «Бриджит» придет следующий атмосферный вихрь — циклон «Фрэнсис», который принесет рекордные снегопады в европейскую часть России. Однако, по предварительным данным синоптиков, основная масса осадков обойдет Пермский край.