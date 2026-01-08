На Пермский край обрушился циклон «Бриджит»

В течение дня 8 января больше всего снега выпадет на западе края — до 12−14 мм осадков, в районе Перми — 8−10 мм. Это означает прирост снежного покрова на 8−10 см. А к вечеру 9 января количество осадков увеличится до 20 мм, при этом больше всего снега будет в районе Кудымкара и Губахи.