В алтайском селе 17-летняя студентка родила ребёнка и выкинула его в мусорку

Следственные органы Следственного комитета России по Алтайскому краю проводят проверку по факту обнаружения тела младенца в селе Усть-Калманка. По предварительным данным, плод родился мертворождённым, что подтверждено судебно-медицинским исследованием.

Источник: Life.ru

Местные СМИ сообщили, что ребёнка родила 17-летняя студентка колледжа, проживающая в общежитии, и, предположительно, выбросила тело в мусорный контейнер. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение по результатам проверки.

Ранее труп младенца нашли в промзоне Сергиева Посада. Сотрудник комплекса заметил бездыханное тело на территории комплекса в зоне переработки отходов.

