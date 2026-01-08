В алтайском селе 17-летняя студентка родила ребёнка и выкинула его в мусорку

Местные СМИ сообщили, что ребёнка родила 17-летняя студентка колледжа, проживающая в общежитии, и, предположительно, выбросила тело в мусорный контейнер. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и примут процессуальное решение по результатам проверки.
Ранее труп младенца нашли в промзоне Сергиева Посада. Сотрудник комплекса заметил бездыханное тело на территории комплекса в зоне переработки отходов.
