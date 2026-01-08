В Хабаровске запущен новый пункт раздельного сбора отходов

В Хабаровске начал работать новый пункт приёма вторсырья, где жители могут бесплатно сдать на переработку пластиковые бутылки, крышечки, алюминиевые и железные изделия, а также макулатуру. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов Хабаровского края со ссылкой на Telegram-канал «РазДельный сбор Хабаровск».
Площадка расположена по адресу улица Павла Морозова, 8б и работает ежедневно с 09:00 до 19:30 без выходных. Специалисты принимают строго определённые виды отходов:
- чистые цветные или прозрачные пластиковые бутылки;
- канистры от напитков без этикеток;
- крышечки с маркировкой 2 HDPE и 4 LDPE;
- металлические банки от консервов, жесть, сталь, нержавейку, пустые аэрозольные баллончики;
- бумагу.
Всё остальное — стекло, плёнку, упаковку тетрапак и другие материалы — здесь не принимают.
Открытие пункта упростит сортировку мусора в домашних условиях и позволит хабаровчанам сдавать полезные отходы на переработку, а не отправлять их на полигон. Организаторы отмечают, что даже небольшое количество сданного вторсырья помогает сократить объёмы захоронения и сэкономить природные ресурсы.
Все желающие могут уточнить детали работы пункта или задать вопросы по телефону 942−962.