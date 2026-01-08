В Хабаровске запущен новый пункт раздельного сбора отходов

В Хабаровске начал работать новый пункт приёма вторсырья, где жители могут бесплатно сдать на переработку пластиковые бутылки, крышечки, алюминиевые и железные изделия, а также макулатуру. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов Хабаровского края со ссылкой на Telegram-канал «РазДельный сбор Хабаровск».