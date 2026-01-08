ДВФУ с партнерами из Вьетнама выпустит биопрепарат для защиты растений

«Сегодня мы уже находимся на стадии создания технологии биосинтеза, то есть это уже не просто научная разработка, а большая технологическая задача — так как поисковые исследования закончены. У нас есть совместный с нашими вьетнамскими коллегами проект, по которому найдены как раз те самые микроорганизмы в природе каждой из стран. И сейчас уже создаем биотехнологию синтеза новых инновационных средств защиты растений — биофунгицидов, в ближайшие 5 лет планируем выйти на промышленный уровень. В 2026—2027 годах начинаем масштабировать эту технологию на опытно-промышленной установке для того, чтобы дальше получить готовую технологию и передать ее промышленности, которая начнет производить эти фитопатогенные биофунгициды», — рассказала она.