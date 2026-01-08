В Усольском районе из-за ДТП ограничили движение транспорта

В Усольском районе на 1795 километре федеральной трассы «Сибирь» ограничили движение для всего вида транспорта. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной Госавтоинспекции.
— На участке произошло дорожно-транспортное происшествие. Подробности аварии уточняются, — пояснили в пресс-службе полиции.
Водители могут объехать место ДТП через село Мальта Усольского района. В данный момент там работают правоохранители и сотрудники экстренных служб.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Куте задержали чиновника после нападения собак на 10-летнего мальчика. 5 января 2026 года ребенок пошел искать свою собаку, которая убежала в неизвестном направлении. Но в процессе поисков на мальчика напала стая безнадзорных псов.