В Усольском районе из-за ДТП ограничили движение транспорта

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Куте задержали чиновника после нападения собак на 10-летнего мальчика. 5 января 2026 года ребенок пошел искать свою собаку, которая убежала в неизвестном направлении. Но в процессе поисков на мальчика напала стая безнадзорных псов.