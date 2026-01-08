Стала известна судьба слона-убийцы Дхурбе: он убил десяток человек

Слон по кличке Дхурбе, убивший несколько десятков человек в Непале в 2010-х годах, жив и находится под контролем властей. Об этом РИА Новости заявил старший директор совета по туризму Непала Мани Ламичане на полях конгресса делового туризма Meet Global MICE Congress.
По его словам, слон находится на контролируемой территории, и за ним наблюдают.
«Раньше он был неуправляемым, но власти его поймали и контролируют. Так что Дхурбе на людей больше не нападает, и в джунглях национального парка Читван можно наслаждаться отдыхом», — заявил Ламичане.
Как сообщали СМИ, в начале 2010-х годов Дхурбе убил от 10 до 20 человек, которые жили вблизи его места обитания — нацпарка Читван. На его поиски даже направляли военных, но они не увенчались успехом.
Ранее KP.RU писал, что в Индии пассажирский поезд столкнулся со стадом слонов. В результате происшествия погибли восемь животных. Пять вагонов и локомотив сошли с рельсов, никто из пассажиров не пострадал.