Какая погода ждет екатеринбуржцев в оставшиеся праздничные дни

«В четверг гребень антициклона сместится в сторону Западной Сибири, а через территорию Свердловской области будет проходить теплый атмосферный фронт, связанный с приближением волнового циклона. Теплый фронт пройдет через южную часть Свердловской области в течение дня, постепенно уходя на север и становясь малоподвижным. Так что в северных районах области осадки продлятся довольно долго, чуть ли не до субботней ночи», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».