Какая погода ждет екатеринбуржцев в оставшиеся праздничные дни

Своим прогнозом погоды на остаток недели поделился синоптик Алексей Пулин.

В Екатеринбурге в оставшиеся праздничные дни не будет сильных морозов. Температура воздуха не опустится ниже −14 градусов, сообщил синоптик Алексей Пулин.

По его словам, 8 января в столице Урала возможен снег. Днем до −6 градусов, ночью до −14 градусов.

«В четверг гребень антициклона сместится в сторону Западной Сибири, а через территорию Свердловской области будет проходить теплый атмосферный фронт, связанный с приближением волнового циклона. Теплый фронт пройдет через южную часть Свердловской области в течение дня, постепенно уходя на север и становясь малоподвижным. Так что в северных районах области осадки продлятся довольно долго, чуть ли не до субботней ночи», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

До 11 января днем температура воздуха будет до −8 градусов, а ночью до −12. В первый рабочий день после новогодних праздников уральцев ждет такая же погода, отметил синоптик.