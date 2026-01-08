Ричмонд
Власти сказали о ситуации в Гомельской области из-за усиления снега

Власти сказали о готовности Гомельской области к циклону Фрэнсис.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно о ситуации в Гомельской области, где ждут циклон Фрэнсис и усиление снегопадов. Подробности с селекторного совещания 8 января сообщил телеграм-канал «Гомельщина официально».

В четверг и пятницу, 8 и 9 января, на Гомельщине ожидается усиление осадков. Из-за этого во всех районах области в течение суток проведут учения по привлечению дополнительной техники для ускорения темпов уборки снега. Глава области поручил поднять всю резервную технику, которая есть кроме ЖКХ и дорожных служб у предприятий.

— Основная задача сейчас — убрать снег во дворах, малых проездах, улиц, площадок у социальных объектов, — прокомментировал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.

Губернатор также отметил, что на трассах в случае обильных снегопадов расчистку должны проводить каждые полтора часа. И оперативно реагировать на сообщения жителей малых населенных пунктов при экстренных ситуациях. При этом в руководстве заметили, что в целом проблем в районах с обеспечением техники нет, хватает сил и резервов, если произойдет резкое ухудшение погоды.

Для ГАИ и МЧС поставили задачу непрерывного мониторинга и оперативного реагирования на внештатные ситуации. Советам депутатов поручили усилить контроль за ситуацией в агрогородках и деревнях, следить за подвозом продуктов, а системе образования — контролировать подвоз детей в школы и при усилении морозов переводить занятия в онлайн-формат.

В свою очередь ГАИ обратилась к автовладельцам с просьбой по возможности пересесть на общественный транспорт. Водителей фур на время снегопада просят оставить авто на специально оборудованных стоянках.

Ранее «Комсомолка» рассказала, как Беларусь готовится к циклону Фрэнсис 8 января, который может соперничать с Хавьером: где запаслись генераторами, откроют пункты обогрева на трассах, вводят план «Погода. Снежные заносы».

Тем временем МЧС сказало, где надо находиться белорусам в непогоду.

Между тем президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что просил у Бога снег и мороз.

