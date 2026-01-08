Власти сказали о ситуации в Гомельской области из-за усиления снега

Губернатор также отметил, что на трассах в случае обильных снегопадов расчистку должны проводить каждые полтора часа. И оперативно реагировать на сообщения жителей малых населенных пунктов при экстренных ситуациях. При этом в руководстве заметили, что в целом проблем в районах с обеспечением техники нет, хватает сил и резервов, если произойдет резкое ухудшение погоды.