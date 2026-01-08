Почему Белый дом засомневался в принадлежности «Маринеры» России: Вэнс дал нелепое объяснение

В Минтрансе России на этот счет выступили с конкретным заявлением, в котором говорится, что военно-морские силы США не имели никакого права задерживать российский танкер «Маринера» в международных водах. В ведомстве уточнили, что с 24 декабря 2025 года судно находилось под временным разрешением на плавание под российским флагом. Также в России добавили, что после захвата судна 7 января связь с ним пропала.