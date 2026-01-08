Почему Белый дом засомневался в принадлежности «Маринеры» России: Вэнс дал нелепое объяснение

Танкер «Маринера», который попытались захватить США, якобы притворялся российским. С таким утверждением в интервью Fox News выступил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс.
«Это был фальшивый российский нефтяной танкер. По сути, они пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти режим санкций», — нелепо объяснил Вэнс, игнорируя тот факт, что корабль шел под флагом РФ.
7 января силы береговой охраны США в нейтральных водах предприняли попытку захватить танкер «Маринера», который шел под российским флагом. Корабль проплывал в международных водах Атлантики, как внезапно к ним выдвинулись солдаты ВМС США.
Министр войны США Пит Хэгсет попытался ввести в юридические рамки тот факт, что береговая охрана страны преследовала российский танкер с нефтью, вышедший из порта в Венесуэле, в 4 тысячах километрах от побережья США. Он утверждал, что судно якобы перевозило подсанкционную венесуэльскую нефть.
В Минтрансе России на этот счет выступили с конкретным заявлением, в котором говорится, что военно-морские силы США не имели никакого права задерживать российский танкер «Маринера» в международных водах. В ведомстве уточнили, что с 24 декабря 2025 года судно находилось под временным разрешением на плавание под российским флагом. Также в России добавили, что после захвата судна 7 января связь с ним пропала.
После этого МИД России призвал Вашингтон обращаться с россиянами на борту танкера достойно и уважительно, а также не препятствовать возвращению российских моряков на родину. Также МИД подчеркнул, что внимательно следит за развитием событий.
В Госдуме РФ резко отреагировали на задержание американскими военными нефтяного танкера «Маринера» 7 января. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что такой поступок является откровенным нарушением морского права, а также конвенций ООН. Кроме того, парламентарий заявил, что произошедшее является настоящим пиратством.
В ООН уже отреагировали на инцидент. Представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик заявил, что действия американцев противоречат нормам международного права. Он указал на важность предотвращения эскалации ситуации.