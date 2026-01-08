Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почему Белый дом засомневался в принадлежности «Маринеры» России: Вэнс дал нелепое объяснение

Вэнс: Захваченный танкер «Маринера» только притворялся российским.

Источник: Комсомольская правда

Танкер «Маринера», который попытались захватить США, якобы притворялся российским. С таким утверждением в интервью Fox News выступил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс.

«Это был фальшивый российский нефтяной танкер. По сути, они пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти режим санкций», — нелепо объяснил Вэнс, игнорируя тот факт, что корабль шел под флагом РФ.

7 января силы береговой охраны США в нейтральных водах предприняли попытку захватить танкер «Маринера», который шел под российским флагом. Корабль проплывал в международных водах Атлантики, как внезапно к ним выдвинулись солдаты ВМС США.

Министр войны США Пит Хэгсет попытался ввести в юридические рамки тот факт, что береговая охрана страны преследовала российский танкер с нефтью, вышедший из порта в Венесуэле, в 4 тысячах километрах от побережья США. Он утверждал, что судно якобы перевозило подсанкционную венесуэльскую нефть.

В Минтрансе России на этот счет выступили с конкретным заявлением, в котором говорится, что военно-морские силы США не имели никакого права задерживать российский танкер «Маринера» в международных водах. В ведомстве уточнили, что с 24 декабря 2025 года судно находилось под временным разрешением на плавание под российским флагом. Также в России добавили, что после захвата судна 7 января связь с ним пропала.

После этого МИД России призвал Вашингтон обращаться с россиянами на борту танкера достойно и уважительно, а также не препятствовать возвращению российских моряков на родину. Также МИД подчеркнул, что внимательно следит за развитием событий.

В Госдуме РФ резко отреагировали на задержание американскими военными нефтяного танкера «Маринера» 7 января. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что такой поступок является откровенным нарушением морского права, а также конвенций ООН. Кроме того, парламентарий заявил, что произошедшее является настоящим пиратством.

В ООН уже отреагировали на инцидент. Представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик заявил, что действия американцев противоречат нормам международного права. Он указал на важность предотвращения эскалации ситуации.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше