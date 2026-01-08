Сомнолог рассказал, как наладить режим после долгих праздников

Врач: контролировать сон в праздники не имеет смысла.
Сон здорового человека не нуждается в строгом контроле во время праздников. Об этом рассказал врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна УКБ № 3 Сеченовского университета Михаил Полуэктов.
После возвращения к рабочему графику организм, как правило, самостоятельно восстанавливает режим сна, хотя на это может понадобиться один-два дня. «Чтобы возобновить нормальный режим сна после январских праздников, достаточно начать его соблюдать. Обычно это не случается моментально, за один день. Требуется, например, два дня на переход от беспорядочного сна в праздники к регулярному “рабочему” сну», — уточняет Полуэктов в беседе с Life.ru.
Для облегчения перехода к рабочему режиму врач советует сразу придерживаться обычного расписания, обеспечивать утром яркий свет и физическую активность, а также снижать нагрузку за час до сна. При этом специально ограничивать сон в праздники бессмысленно. Основной причиной бессонницы, подчеркнул эксперт, остаются стресс и тревога: они вызывают выброс кортизола и адреналина, поддерживающих нервную систему в состоянии повышенной готовности. Это затрудняет засыпание и приводит к частым ночным пробуждениям.
Ранее эксперт Пермского Политеха Сергей Солодников предупреждал, что во время новогодних праздников люди часто ложатся спать в два или три часа ночи, совмещая это с обильными застольями. По его словам, такая смена ритма сна и бодрствования в сочетании с тяжелой пищей приводит к гормональной перестройке, влияет на давление и пульс и может вызывать ощущение тяжести в голове и снижение концентрации.