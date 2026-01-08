Сомнолог рассказал, как наладить режим после долгих праздников

Ранее эксперт Пермского Политеха Сергей Солодников предупреждал, что во время новогодних праздников люди часто ложатся спать в два или три часа ночи, совмещая это с обильными застольями. По его словам, такая смена ритма сна и бодрствования в сочетании с тяжелой пищей приводит к гормональной перестройке, влияет на давление и пульс и может вызывать ощущение тяжести в голове и снижение концентрации.