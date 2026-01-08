Ричмонд
Жительница Башкирии лишилась 19 тысяч рублей, пытаясь найти водителя для дочери

В Башкирии мошенники обманули женщину на 19 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском Нефтекамске местная жительница попыталась через интернет найти водителя для дочери, которая ехала из Ижевска, и попала на мошенников. На ее объявление откликнулся неизвестный мужчина. Договорившись об условиях, он прислал ссылку для предоплаты в 550 рублей. Женщина перешла по ней и ввела данные своей банковской карты.

По информации МВД Башкирии, через несколько дней со счета женщины неожиданно было списано 19 тысяч рублей. Пострадавшая обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело.

Полиция предупреждает, что это обычная схема обмана. Злоумышленники намеренно уводят жертв с проверенных сервисов на сторонние ссылки или просят перевести деньги на телефон. Никогда не сообщайте реквизиты карты по таким запросам. Самый безопасный вариант — рассчитаться наличными уже в машине, после завершения поездки.

