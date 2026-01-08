Жительница Башкирии лишилась 19 тысяч рублей, пытаясь найти водителя для дочери

В башкирском Нефтекамске местная жительница попыталась через интернет найти водителя для дочери, которая ехала из Ижевска, и попала на мошенников. На ее объявление откликнулся неизвестный мужчина. Договорившись об условиях, он прислал ссылку для предоплаты в 550 рублей. Женщина перешла по ней и ввела данные своей банковской карты.