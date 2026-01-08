Два человека погибли при стрельбе в американском Солт-Лейк-Сити

Месяцем ранее в США произошла стрельба рядом с Брауновским университетом в городе Провиденс, штат Род-Айленд. По данным мэра города, в результате нападения пострадали около 20 человек, восемь из них находятся в критическом состоянии. Погибшие и раненые являются студентами одного из самых престижных частных университетов страны. Неизвестный открыл огонь возле учебного заведения и скрылся.