Два человека погибли при стрельбе в американском Солт-Лейк-Сити

Как минимум два человека погибли, еще восемь пострадали при стрельбе в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. Об этом сообщил телеканал ABC4.
Согласно предварительным данным, стрельба произошла вечером 7 января на территории дома собраний американской религиозной организации «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней», более известной как мормоны.
Сообщается, что инцидент случился во время похоронной церемонии: между присутствующими возник конфликт, который затем перерос в стрельбу.
На данный момент полиции не удалось задержать предполагаемого злоумышленника, уточняет ABC4.
Месяцем ранее в США произошла стрельба рядом с Брауновским университетом в городе Провиденс, штат Род-Айленд. По данным мэра города, в результате нападения пострадали около 20 человек, восемь из них находятся в критическом состоянии. Погибшие и раненые являются студентами одного из самых престижных частных университетов страны. Неизвестный открыл огонь возле учебного заведения и скрылся.
До этого в здание Государственного университета американского штата Флорида вошли два стрелка, вооруженных автоматическими винтовками. Прибывшая на место произошедшего полиция ликвидировала одного нападавшего и задержала второго. Всего тогда пострадали шесть человек.