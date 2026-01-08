Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

«Сегодня на погоду в столице начнет оказывать влияние пока еще далекий балканский циклон, центр которого в середине дня выйдет на территорию Украины. Связанные с ним атмосферные фронты закроют небо над регионом плотными облаками, пройдет снег, на юге и востоке Подмосковья местами сильный, вечером закружат метели. На дорогах и тротуарах скользко. Температура воздуха в городе минус пять — минус девять градусов, по области минус три — минус восемь градусов», — написал Леус в своем Telegram-канале.