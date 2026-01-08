Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Метели, снег и до минус девяти градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня на погоду в столице начнет оказывать влияние пока еще далекий балканский циклон, центр которого в середине дня выйдет на территорию Украины. Связанные с ним атмосферные фронты закроют небо над регионом плотными облаками, пройдет снег, на юге и востоке Подмосковья местами сильный, вечером закружат метели. На дорогах и тротуарах скользко. Температура воздуха в городе минус пять — минус девять градусов, по области минус три — минус восемь градусов», — написал Леус в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ветер будет дуть северо-восточный 5−10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
«В пятницу снег, временами сильный, порывистый ветер, местами метель, ночью минус 10 — минус 12 градусов, днем минус 9 — минус 11 градусов», — добавил синоптик.