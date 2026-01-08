Минтранс анонсировал полномасштабную стройку на трассе ВСМ в 2026 году

Министр транспорта РФ Андрей Никитин рассказал, что полномасштабные строительные работы на всем протяжении высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург развернутся в 2026 году. Об этом он заявил ТАСС.
«В 2026 году запланирован разворот полномасштабных строительных работ на всем протяжении трассы ВСМ Москва — Санкт-Петербург», — сообщил он.
По словам Никитина, основные усилия направят на завершение работ, которые ведутся на этом этапе на пилотном участке от Зеленограда до Твери. Там проведут тестирование новейшего российского высокоскоростного подвижного состава.
Реализация проекта ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система».
Проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург запланировано на 2024−2028 годы, в 2028 году планируется ввод в эксплуатацию.
