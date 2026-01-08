Регулярное поедание фруктов снижает риск появления звона в ушах

Учёные проанализировали данные крупных исследований, включавших около 113,5 тысячи женщин. Участники регулярно сообщали о своём рационе питания, заполняя анкеты каждые четыре года. После тщательной обработки результатов выяснилось, что женщины, чаще всего едящие фрукты, имеют значительно меньший шанс столкнуться с хроническими звуковыми ощущениями в ушах.