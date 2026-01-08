В пяти районах и одном городе Ростовской области сбили БПЛА

В ночь на 8 января силы ПВО отразили атаку БПЛА над Ростовской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Дроны сбили над Таганрогом, а также в Неклиновском, Азовском, Тацинском, Чертковском и Кашарском районах.
— Никто из людей не пострадал. Обошлось без последствий на земле, — сказано в сообщении.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше