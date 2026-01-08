Трое малышей появилось на свет в Рождество в воронежском Перинатальном центре

В светлый праздник Рождества Христова в воронежском Перинатальном центре родилось трое новорожденных. Радостное событие произошло 7 января.
Поздравить мам с главным чудом в жизни в медицинское учреждение прибыли министр здравоохранения Воронежской области Игорь Банин и митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. Гости лично посетили палаты, где находятся женщины, уже ставшие мамами, а также отделение реанимации, в котором восстанавливаются пациентки после операции кесарева сечения.
Владыка Леонтий совершил обряд благословения для всех рожениц. Всего в этот день теплые слова, искренние пожелания и благословение получили шестьдесят женщин, находящиеся в центре.
Визит представителей власти и духовенства в один из главных праздников года стал для молодых мам символичным напутствием в начало нового, самого важного жизненного пути — материнства.