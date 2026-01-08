Трое малышей появилось на свет в Рождество в воронежском Перинатальном центре

Поздравить мам с главным чудом в жизни в медицинское учреждение прибыли министр здравоохранения Воронежской области Игорь Банин и митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий. Гости лично посетили палаты, где находятся женщины, уже ставшие мамами, а также отделение реанимации, в котором восстанавливаются пациентки после операции кесарева сечения.