Ученый Бернс заявил, что на Землю обрушится электрическая пыль от 3I/ATLAS

«Произошло огромное количество выброса пыли, газа 3I/ATLAS. У нас есть исторические примеры того, как Земля проходила через струю, где были хвосты пылевых комет и метеорные струи, а также многое другое. Однако это может быть довольно драматично», — заявил Бернс.