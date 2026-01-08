Ученый Бернс заявил, что на Землю обрушится электрическая пыль от 3I/ATLAS

Американский геолог Стефан Бернс обнаружил, что на Землю и Юпитер в марте 2026 года обрушится электропылевая буря от кометы-НЛО 3I/ATLAS, узнал aif.ru из канала ученого на YouTube.
По его словам, межзвездный объект осуществил выброс пыли и газов через свои «джеты».
«Произошло огромное количество выброса пыли, газа 3I/ATLAS. У нас есть исторические примеры того, как Земля проходила через струю, где были хвосты пылевых комет и метеорные струи, а также многое другое. Однако это может быть довольно драматично», — заявил Бернс.
Он отметил, что подобное произошло в 1833 году, когда на Землю обрушился дождь из метеоритов. Скорость потока достигала 70 км/с, на нашу планету упало порядка 240 тыс. метеоритов.
«Люди думали, что это конец», — подчеркнул он.
Однако наша планета, скорее всего, будет взаимодействовать с остаточным следом, это проявится в виде пылевой бури, наибольший удар получит сам межзвездный объект, луны Юпитера и Юпитер.
Напомним, 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года. Ученый из Гарварда Ави Леб ранее заявлял, что это — НЛО, потому что его поведение отличается от поведения обычных комет. Межзвездный объект подлетел максимально близко к Земле 19 декабря 2025 года, теперь он направляется к одной из лун Юпитера.
