КГК: единый госорган могут закрепить за вопросами благоустройства в Беларуси

В Беларуси могут закрепить единый государственный орган за всеми вопросами благоустройства, пишет БелТА.
Сейчас вопросы благоустройства в Беларуси регулируют многочисленные нормативные правовые акты, за работу с которыми отвечают разные органы: Минприроды, Министерство ЖКХ и другие.
По словам замначальника главного управления контроля строительства, жилищно-коммунального хозяйства и по городу Минску — начальника управления контроля жилищно-коммунального хозяйства Комитета госконтроля Владимира Бондаря, в этом вопросе нет единого подхода. В связи с этим возник вопрос создания некоего единого госоргана, который возьмется за координацию, создаст единый план мероприятий и т.д. Еще должен появиться нормативный правовой акт, который будет предусматривать комплексную разработку мероприятий, регулирующих все благоустройство, озеленение и т.д.
— Чтобы не было разных мероприятий в разные сроки, — подчеркнул чиновник.
Поэтому на республиканском уровня хотят закрепить за этими вопросами Минприроды и соответствующего вице-премьера. Еще Бондарь уточнил, что Минприроды сейчас станет курировать одно из важнейших направлений — все отходы жизнедеятельности и производства в стране и обращение с вторичными материалами.
— Это как один из элементов благоустроенности территории, порядка на земле, — резюмировал он.
Тем временем власти сказали о ситуации в Гомельской области из-за усиления снега.
