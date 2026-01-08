КГК: единый госорган могут закрепить за вопросами благоустройства в Беларуси

По словам замначальника главного управления контроля строительства, жилищно-коммунального хозяйства и по городу Минску — начальника управления контроля жилищно-коммунального хозяйства Комитета госконтроля Владимира Бондаря, в этом вопросе нет единого подхода. В связи с этим возник вопрос создания некоего единого госоргана, который возьмется за координацию, создаст единый план мероприятий и т.д. Еще должен появиться нормативный правовой акт, который будет предусматривать комплексную разработку мероприятий, регулирующих все благоустройство, озеленение и т.д.