В Сургуте восстановлена работа номеров экстренных оперативных служб

«Техническая возможность вызова экстренных оперативных служб с мобильных телефонов восстановлена», — сообщили агентству в администрации Сургута. При этом, жители муниципалитета могут также обращаться в в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 21−45−40.