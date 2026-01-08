Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сургуте восстановлена работа номеров экстренных оперативных служб

В Сургуте (ХМАО) после непродолжительного сбоя восстановлена техническая возможность вызова с мобильных телефонов экстренных оперативных службы по номерам 112, 101, 102, 103. Об этом URA.RU сообщили в мэрии муниципалитета.

В Сургуте заработали номера телефонов экстренных служб.

В Сургуте (ХМАО) после непродолжительного сбоя восстановлена техническая возможность вызова с мобильных телефонов экстренных оперативных службы по номерам 112, 101, 102, 103. Об этом URA.RU сообщили в мэрии муниципалитета.

«Техническая возможность вызова экстренных оперативных служб с мобильных телефонов восстановлена», — сообщили агентству в администрации Сургута. При этом, жители муниципалитета могут также обращаться в в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 21−45−40.

Ранее URA.RU сообщало, что вызвать бригаду скорой помощи в ХМАО можно в том числе по стационарным номерам. Список муниципалитетов и номера телефонов опубликован депздравом Югры.