В Сургуте восстановлена работа номеров экстренных оперативных служб

В Сургуте заработали номера телефонов экстренных служб.
В Сургуте (ХМАО) после непродолжительного сбоя восстановлена техническая возможность вызова с мобильных телефонов экстренных оперативных службы по номерам 112, 101, 102, 103. Об этом URA.RU сообщили в мэрии муниципалитета.
«Техническая возможность вызова экстренных оперативных служб с мобильных телефонов восстановлена», — сообщили агентству в администрации Сургута. При этом, жители муниципалитета могут также обращаться в в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 21−45−40.
Ранее URA.RU сообщало, что вызвать бригаду скорой помощи в ХМАО можно в том числе по стационарным номерам. Список муниципалитетов и номера телефонов опубликован депздравом Югры.