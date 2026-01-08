Новый год, старые ошибки? Психолог Дугенцова: как ставить цели, чтобы не бросить их уже в январе

Прежде чем строить планы, важно остановиться и оглянуться назад. Многие стремятся поскорее забыть трудный год, особенно если он был наполнен стрессом, потерями или разочарованиями. Однако именно анализ прошедшего периода даёт самое ценное — понимание себя. Возьмите лист бумаги или откройте заметки и подробно ответьте на несколько вопросов: что в этом году получилось хорошо, а что нет? Какие решения оказались удачными, а какие привели к нежелательным последствиям? В каких моментах вы чувствовали удовлетворение, а где опустошение?