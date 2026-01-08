Приморье привлекло 300 млрд рублей инвестиций за девять месяцев 2025 года

Приморский край подтвердил статус одного из самых инвестиционно-привлекательных регионов страны: за девять месяцев 2025 года объём привлечённых инвестиций составил около 300 миллиардов рублей. По итогам года этот показатель, как ожидается, достигнет 466 миллиардов рублей.