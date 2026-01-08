Приморье привлекло 300 млрд рублей инвестиций за девять месяцев 2025 года

Приморский край подтвердил статус одного из самых инвестиционно-привлекательных регионов страны: за девять месяцев 2025 года объём привлечённых инвестиций составил около 300 миллиардов рублей. По итогам года этот показатель, как ожидается, достигнет 466 миллиардов рублей.
По данным краевого правительства, каждый третий предприниматель Дальнего Востока и почти половина участников внешнеэкономической деятельности работают именно в Приморье. Прогнозируется, что валовой региональный продукт по итогам года превысит 2,3 триллиона рублей.
Край занимает лидирующие позиции в ДФО по нескольким ключевым показателям: объёму экспорта, темпам жилищного строительства, производству электроэнергии и мяса, а также по потоку туристов. Среди крупнейших проектов — транспортно-логистический центр «Артём», развитие инновационного научно-технологического центра на Русском острове и модернизация портовой инфраструктуры.
До 2030 года в экономику Приморья планируется привлечь около 3 триллионов рублей частных и государственных инвестиций. Эти средства будут направлены на реализацию стратегических инициатив, включая создание современных туристических кластеров и развитие энергетики.