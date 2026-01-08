Ричмонд
В Пермском крае вводят ограничения движения по Чусовскому мосту

С 8 по 11 января начнутся ремонтные работы на железнодорожном путепроводе перед Чусовским мостом. Специалисты приступят к подготовке балки железнодорожного моста к демонтажу — именно эта конструкция в настоящее время препятствует сквозному проезду автомобилей на новый мост.

Работы продлятся несколько дней.

«Обращаем ваше внимание, что участок основного хода дороги будет закрыт для движения транспорта. Объезд для легкового транспорта возможен по временному проезду», — сообщает минтранс в своем telegram-канале.

Работы будут проводиться в ночное время с 1:00 до 5:00 8, 9, 10 и 11 января. На участке будет осуществляться дежурство наряда ГИБДД. Движение поездов уже переключено на реконструированную часть железнодорожного путепровода. Ночные автобусы продолжат движение по установленному расписанию и будут пропускаться по основному ходу дороги. В министерстве просят участников дорожного движения быть предельно внимательными при проезде данного участка, строго соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать маршруты поездок с учетом введенных ограничений.

