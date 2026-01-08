В Пермском крае вводят ограничения движения по Чусовскому мосту

Работы будут проводиться в ночное время с 1:00 до 5:00 8, 9, 10 и 11 января. На участке будет осуществляться дежурство наряда ГИБДД. Движение поездов уже переключено на реконструированную часть железнодорожного путепровода. Ночные автобусы продолжат движение по установленному расписанию и будут пропускаться по основному ходу дороги. В министерстве просят участников дорожного движения быть предельно внимательными при проезде данного участка, строго соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать маршруты поездок с учетом введенных ограничений.