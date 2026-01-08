В Пермском крае вводят ограничения движения по Чусовскому мосту

Работы продлятся несколько дней.
С 8 по 11 января начнутся ремонтные работы на железнодорожном путепроводе перед Чусовским мостом. Специалисты приступят к подготовке балки железнодорожного моста к демонтажу — именно эта конструкция в настоящее время препятствует сквозному проезду автомобилей на новый мост.
«Обращаем ваше внимание, что участок основного хода дороги будет закрыт для движения транспорта. Объезд для легкового транспорта возможен по временному проезду», — сообщает минтранс в своем telegram-канале.
Работы будут проводиться в ночное время с 1:00 до 5:00 8, 9, 10 и 11 января. На участке будет осуществляться дежурство наряда ГИБДД. Движение поездов уже переключено на реконструированную часть железнодорожного путепровода. Ночные автобусы продолжат движение по установленному расписанию и будут пропускаться по основному ходу дороги. В министерстве просят участников дорожного движения быть предельно внимательными при проезде данного участка, строго соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать маршруты поездок с учетом введенных ограничений.
Схема движения.