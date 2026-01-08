В Тюмени остановил работу магазин одежды известного бренда

Магазин Zolla откроется в ТРЦ «Тюмень Сити Молл» после ремонта.
В ТРЦ «Тюмень Сити Молл» приостановлена работа крупного магазина одежды Zolla. Об этом URA.RU сообщили сотрудники торговой точки.
«Работа магазина приостановлена, торговая точка откроется снова после ремонта. Покупатели могут сдать вещи, которые им не подошли, в другой филиал сети. Который находится в торговом центре “Па-На-Ма”, — пояснили агентству в магазине.
Информация о том, что работа магазина приостановлена, указана также на официальном сайте сети Zolla. «ТЦ “Сити Молл”. Тюменская область, город Тюмень, улица Тимофея Чаркова, дом 60. Магазин временно закрыт», — сообщает Zolla.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени закрылись все магазины местного бренда одежды Divur. Точки продаж были представлены в ТРЦ «Кристалл» и «Гудвин».